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Mersin’de hurdacılar kapatılıyor

MERSİN HABERLERİ  | 25.03.2020 10:21 | Son Güncelleme

Mersin’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Akdeniz ilçesindeki merkez mahalleleri içinde bulunan ve kaçak şekilde faaliyet gösterdiği, toplum sağlığını tehdit ettiği tespit edilen hurdacıların faaliyetine son veriliyor.Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, hem insan sağlığını hem de çevreyi olumsuz yönde etkileyen ve vatandaşları rahatsız eden mahalle aralarındaki hurdacıları kapatarak mühürlüyor.Diğer yandan, kriz masası koordinesinde oluşturulan ilaçlama ekibi de korona virüs salgınıyla mücadelesinde, kamu ve özel sektöre ait binaların yanı sıra, çocuk parkları ve oyun grupları, yeşil alanlar, resmi kurumlara ait araçlar ile servis araçlarında ilaçlamalara kesintisiz şekilde devam ediyor.

Mersin’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, Akdeniz ilçesindeki merkez mahalleleri içinde bulunan ve kaçak şekilde faaliyet gösterdiği, toplum sağlığını tehdit ettiği tespit edilen hurdacıların faaliyetine son veriliyor.
Akdeniz Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, hem insan sağlığını hem de çevreyi olumsuz yönde etkileyen ve vatandaşları rahatsız eden mahalle aralarındaki hurdacıları kapatarak mühürlüyor.
Diğer yandan, kriz masası koordinesinde oluşturulan ilaçlama ekibi de korona virüs salgınıyla mücadelesinde, kamu ve özel sektöre ait binaların yanı sıra, çocuk parkları ve oyun grupları, yeşil alanlar, resmi kurumlara ait araçlar ile servis araçlarında ilaçlamalara kesintisiz şekilde devam ediyor. Akdeniz’de bulunan binlerce çöp konteynırı da virüse karşı düzenli olarak ilaçlanıp dezenfekte ediliyor.
“Şehir merkezinde hurdacılık faaliyeti ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir”
Akdeniz Belediyesi olarak, tüm dünyayı tehdit eden korona virüs salgınına karşı topyekun mücadele başlattıklarının altını çizen Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gece gündüz fark etmeden denetimlere çıkan zabıta ekiplerinin, kent merkezinde insan ve çevre sağlığını tehdit eden koşullarda ve kaçak faaliyet gösterdiği anlaşılan hurdacıların faaliyetine son verdiğini belirtti.
“Hiçbir ticari kazanç, insanlarımızın hayatından ve sağlığından daha değerli değildir” diyen Gültak, “Kent merkezinde hurda ve benzeri atıkların depolanması, fare, haşere ve sinek gibi hastalık taşıyıcı canlıların üremesi ve çoğalmasına yol açtığından, toplum sağlığını tehdit eden çok ciddi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Öte yandan hurdacıların, kent merkezi ve halkın yoğun olarak yaşadığı mahallelerimizde faaliyet göstermesi, yasal anlamda da sorun ve sıkıntılara yol açmaktadır. Bu nedenle zabıta ekiplerimiz, denetimlere çıkarak halk sağlığını riske atan bu tür işyerlerini denetlemekte ve mühürleyip kapatmaktadır" ifadelerini kullandı.

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Mavisu Eczanesi
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