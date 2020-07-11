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Mersin'de içi altın dolu çantayı çalan kadın yakalandı

MERSİN HABERLERİ  | 11.07.2020 15:06 | Son Güncelleme

Hırsızlık, güvenlik kamerasına yansıdı

MERSİN (AA) - Mersin’in Tarsus ilçesinde, mağazada unutulan altın dolu çantayı çaldığı gerekçesiyle kadın şüpheli gözaltına alındı.

Şehit Mustafa Mahallesi'ndeki bir giyim mağazasına giren C.S.E. (29), içerisinde yaklaşık 130 bin liralık altın bulunan çantasını tezgahın üzerinde unuttu.

Mağazaya tekrar döndüğünde çantasını bulamayan kadın polise başvurdu.

Ekipler güvenlik kamerasından, C.S.E'nin çantasını bir kadının alışveriş poşetine koyarak uzaklaştığını belirledi.

Evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli S.K. (46), işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çanta, sahibine teslim edildi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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