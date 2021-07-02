Mersin'de içinde 21 bin 600 dolar bulunan çantayı çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, bankadan çıkan kişiyi takip ederek içinde 21 bin 600 dolar bulunan çantayı mağdurun aracından çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akdeniz ilçesi Cami Şerif Mahallesi'ndeki bir banka şubesinden para çeken H.B'nin, Çilek Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan aracına yakıt almak istediği sırada içerisinde 21 bin 600 dolar, pasaport ve ehliyetinin olduğu çantasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından K.E, N.Ö. ve H.T. olduğunu belirlediği zanlıları, olayın ardından gittikleri Antalya'dan, şehirlerarası yolcu otobüsüyle Adana'ya dönmek istedikleri sırada Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kameralarına, şüphelilerin H.B'yi bankadan çıktıktan sonra önce yaya takip etmeleri, ardından aracına taş atıp dikkatini dağıtmaya çalıştıkları ve daha sonra çantayı da akaryakıt istasyonundaki aracından çaldıkları anlar yansıdı.

Zanlıların, çaldıkları parayla Antalya'da tatil yaptıkları da ileri sürüldü.

