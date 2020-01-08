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  4. Mersin’de ’içme sularında salgın var’ paylaşımına yalanlama

Mersin’de ’içme sularında salgın var’ paylaşımına yalanlama

MERSİN HABERLERİ  | 08.01.2020 16:29 | Son Güncelleme

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Sağlık Müdürlüğü kaynak gösterilerek, ’aşırı yağışlardan dolayı içme sularında salgın hastalık riski olduğu’na ilişkin bazı sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.Bahçacı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hasıplarından İl Sağlık Müdürlüğü kaynak gösterilerek, ’Aşırı yağışlardan dolayı içme sularında salgın hastalık riski oluşmuştur.

Mersin’de ’içme sularında salgın var’ paylaşımına yalanlama

Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, Sağlık Müdürlüğü kaynak gösterilerek, ’aşırı yağışlardan dolayı içme sularında salgın hastalık riski olduğu’na ilişkin bazı sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Bahçacı, yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hasıplarından İl Sağlık Müdürlüğü kaynak gösterilerek, ’Aşırı yağışlardan dolayı içme sularında salgın hastalık riski oluşmuştur. İçme sularında yapılan analizlerde, içme suyu ile bulaşan bakterilerin bulantı, kusma, ishal ve üst solunum yolu hastalıklarına sebep olduğu’ şeklinde paylaşımlar yapıldığının tespit edildiğini söyledi.
Bahsi geçen hesaplarda yer alan açıklamaların, kesinlikle Sağlık Müdürlüğü ve yetkilileri tarafından yapılan bir açıklama olmadığını vurgulayan Bahçacı, şu ifadeleri kullandı; "6-7 Ocak 2020 tarihleri arasında Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı ekipler tarafından ’Şebeke Suyu Kontrol İzleme Analizleri’ kapsamında alınan bakteriyolojik ve kimyasal numunelerde şu ana kadar herhangi uygunsuzluk söz konusu değildir. Müdürlüğümüz ve MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri olağan durumlarda rutin olarak su numuneleri almakta, şikayet ve olağanüstü durumlarda ise alınan numune sayısı arttırılarak uluslararası standartlara uygun laboratuarlarda gerekli analizleri yapılmaktadır. İlimiz genelinde rutin olarak ’Şebeke Suyu Bakiye Klor İzlemi’ ölçülerek takibi yapılmaktadır. Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerinin kayıtlarına göre bulantı, kusma ve ishal vakalarında mevsim etkisi arındırıldığında olağanüstü bir artış söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın kamu kurum ve kuruluşlarına olan güveni sarsacak ve paniğe sokacak bu tür asılsız paylaşımlar ile ilgili gerekli yasal girişimlerde bulunulacaktır."

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Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Anatolia (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Beydağı Eczanesi
Merkez
Demirel Eczanesi
Merkez
Gizem Uygun Eczanesi
Merkez
Kemal Eczanesi
Merkez
Kısmet Eczanesi
Merkez
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