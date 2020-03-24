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Mersin’de ihtiyaç sahibi yaşlıların yemekleri evlerine ulaşıyor

MERSİN HABERLERİ  | 24.03.2020 10:01 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlara hanede yaşayan kişi sayısı kadar hafta boyunca 3 çeşit yemek ulaştırıldığı bildirildi.Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren aşhanede steril koşullarda hazırlanan yemekler, hafta boyunca ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların evine ulaşıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlara hanede yaşayan kişi sayısı kadar hafta boyunca 3 çeşit yemek ulaştırıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren aşhanede steril koşullarda hazırlanan yemekler, hafta boyunca ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların evine ulaşıyor. Virüs salgınına karşı daha da artırılan hijyen önlemleriyle pişen sıcacık yemekler, vatandaşların sofrasında yerini alıyor. 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığı bugünlerde ekipler, yemek dağıtımını aralıksız sürdürüyor. Dağıtımı gerçekleştiren ekipler, koruyucu tulum, maske ve eldiven ile hizmet veriyor.
Yaş almışlara yarım elma gönül alma hediye
Büyükşehir Belediyesi, yardıma muhtaç ve engelli vatandaşların yanı sıra virüs tehdidine karşı evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üzeri bireylere yardım ulaştırmaya devam ederken, huzurevinde hayatını sürdüren yaş almışlarında yanında olarak, onlara kendilerini yalnız hissettirmiyor. ’18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası’ kapsamında yaşlı bireylere hediyeler hazırlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, geçirilen zor günlerde küçük mutluluklar yaşatıyor.
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan ekipler, ilk olarak Yoksul Yaşlılar Derneği’ne 70 adet, ardından İyilik ve Yardım Vakfı Huzurevi’nde yaşayan yaşlı bireylere, içinde banyo malzemeleri ve kolonya bulunan 60 adet hediye paketini güvenlik tedbirleri kapsamında içeriye girmeden sundu. Hediyeleri Huzurevi Müdürü Sosyal Hizmet Uzmanı Ertan Eren kabul etti. Yaş ortalamasının 73 olduğu İyilik ve Yardım Vakfı Huzurevi’nde 15 gündür gerekli tedbirlerin alındığını belirten Ertan Eren, “Böyle bir destek bizlere önemli bir katkı sağlayacak. Bunun için debu katkılarından dolayı belediye başkanımıza yaşlılarımız adına teşekkür ediyoruz” dedi.
Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Evde Sağlık ve Bakım Ekibinden bakım hizmeti alan yaş almış bireyler ile Alzheimer tedavisi gören yaşlı bireyler de aldıkları hediyeler ile mutlu oldu.

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