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Mersin'de ihtiyaç sahipleri için 3 çeşit yemek 3 liraya sunuluyor

MERSİN HABERLERİ  | 05.12.2020 16:31 | Son Güncelleme

Mersin'de ihtiyaç sahipleri için 3 çeşit yemek 3 liraya sunuluyor

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince açılan "Mahalle Mutfakları"nda vatandaşlar, 3 liraya 3 çeşit yemek yiyebiliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, biri sabit, üçü hareketli mutfaklar, kentin 4 noktasında hafta içi her gün hizmet veriyor.

İhtiyaç sahipleri ve dar gelirli aileler, mutfaklarda pişiren 3 çeşit yemeği, 3 liraya yiyebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Engin Yıldırım, mutfaklarda, günde 500 kişiye yemek hizmeti sunulduğunu aktardı.

Yıldırım, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşlara ücretsiz yemek de ulaştırdıklarını belirterek, 11 Mart'tan bu yana 500 binin üzerinde kişiye bu hizmetin verildiğini vurguladı.

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