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Mersin’de ihtiyaç sahiplerine 35 bin gıda kolisi gönderildi

MERSİN HABERLERİ  | 21.04.2020 12:31 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan 165 bin gıda kolisinden 35 bininin hak sahiplerine ulaştırıldı bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kriz merkezine ve muhtarlıklara yapılan gıda kolisi başvuruları, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının yürüttüğü ortak çalışmayla hızlıca çözüme kavuşturuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, korona virüs salgını sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan 165 bin gıda kolisinden 35 bininin hak sahiplerine ulaştırıldı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kriz merkezine ve muhtarlıklara yapılan gıda kolisi başvuruları, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığının yürüttüğü ortak çalışmayla hızlıca çözüme kavuşturuldu. Tarsus’tan Anamur’a, Çamlıyayla’dan Mut’a 13 ilçenin tamamında gıda seferberliği başlatan Büyükşehir Belediyesi, başvurular çerçevesinde 165 bin gıda kolisini dağıtıma hazır hale getirdi.
35 bin adedi ulaştırıldı
Mahalle muhtarlarıyla koordineli yürütülen çalışmayla içerisinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerinin ilk 35 bin adedi hızlıca vatandaşlara ulaştırıldı. Koli dağıtımlarını aralıksız sürdüren ekipler, 188 adet gıda kolisini ise kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan Mezitli ilçesi Tepeköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlara götürdü.
“Bu gıda yardımı da vatandaşlarımıza can suyu olacaktır”
Tepeköy Mahallesi’nin 1974 nüfus ve yaklaşık 900 haneye sahip olduğunu belirten Mahalle Muhtarı Nevzat Kurt, Tepeköy’ün Mezitli’nin yerleşik en büyük mahallesi olduğunu söyledi. Bahçecilikle uğraşıp ağırlıklı olarak şeftali üretimi yapan mahalle sakinlerinin şu günlerde büyük zorluklar yaşadıklarını ifade eden Kurt, yapılan gıda yardımının mahalle sakinlerine can suyu olacağını vurguladı. Kurt, “Burada kurallara uyarak evden dışarı pek çıkmayan, maddi durumu zayıf ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza elimizden geldiğince kolileri ulaştırıyoruz. Başkanımıza bu gıda yardımı için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Ramazan ayı gelmeden bu gıda kolileri geldiği için de ayrıca teşekkür ederim" dedi.

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