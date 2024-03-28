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Mersin'de iki kamyonet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı

AA AA
28.03.2024 11:44
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki kamyonet çaldığı güvenlik kameralarınca tespit edilerek gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şubesi ekipleri, ilçede farklı tarihlerde iki kamyonetin çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelerde, zanlının İ.A. olduğu belirlendi.

Çalışmalarda, İ.A'nın çalıntı kamyonetlerle hırsızlık olaylarına da karıştığı saptandı.

Adresi tespit edilen zanlı, ekiplerin operasyonunda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık kamyonet

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