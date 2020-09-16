Mersin'de iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan baba tahliye edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada tutuklanan sanık tahliye edildi.
Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci celsesine, tutuklu yargılanan sanık S.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
İki kardeşin, taraf avukatlarının ve tanıkların hazır bulunduğu duruşmaya, basın mensupları alınmadı.
Tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanık hakkında "delil karartma" şüphesi olmadığı gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.
Heyet, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını kararlaştırıldığı sanığa yurt dışı yasağı konulmasını hükmetti.
Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 10 Kasım'a ertelendi.
- Olay
Sanık baba S.D, hakkında iki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı.
Davanın 14 Temmuz'da görülen ilk celsesinde, tarafların ifadelerinin ardından tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın "nitelikli cinsel istismar suçunu" işlediğine karar verip, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelemişti.