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Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

MERSİN HABERLERİ  | 23.02.2020 10:48 | Son Güncelleme

Mersin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Mehmet E. idaresindeki 33 AEB 673 plakalı otomobil, Kayacı Mahallesi Eserkuyu mevkisinde Saffet B. yönetimindeki 33 VDN 80 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Saffet B. ile yanındaki 3 kişi otomobilde sıkıştı, diğer araçtaki bir kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı.

Kazada yaralanan 2'si ağır 5 kişi ilçedeki hastanelere sevk edildi.

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5 Yaralı İtfaiye Mersin Otomobil Trafik Kazası

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