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Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

10.02.2022 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasan Yıldız idaresindeki 07 GLZ 64 plakalı otomobil, D-400 kara yolu Tekmen Mahallesi'nde, Recep Tayyip Yıldızdoğan'ın kullandığı 33 ZE 716 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Yıldızdoğan ve otomobildeki bir kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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