Mersin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muhammet Salih yönetimindeki 50 BA 884 plakalı otomobil, TEM otoyolunda Seyit Oğuz'un kullandığı 33 ADT 615 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücülerin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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