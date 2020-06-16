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Mersin’de ilaçlama çalışmaları sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 16.06.2020 10:26 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, tüm ilçelerde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer’in hassasiyetle üzerinde durduğu ilaçlama çalışmaları Mersin genelinde tüm hızıyla sürerken, vatandaşlardan ve muhtarlardan olumlu geri dönüşler geliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, tüm ilçelerde ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ettiği bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer’in hassasiyetle üzerinde durduğu ilaçlama çalışmaları Mersin genelinde tüm hızıyla sürerken, vatandaşlardan ve muhtarlardan olumlu geri dönüşler geliyor. İl geneli için plan dahilinde yürütülen ilaçlama çalışmalarına ek olarak muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen ilaçlama talepleri de hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuluyor. Ekipler, dere ve dere yatağı, rögar, kanalizasyonlar, su birikintileri, apartman bodrum katları, su kanalları gibi alanları kendine üreme alanı yapan sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi canlıların üremelerinin önüne geçmek için etkin bir vektör mücadelesi yürütüyor. Aynı zamanda yeşil aksamdan kaynaklı yakağan, beyaz sinek ve çayır sineği türlerini de vatandaşlara rahatsızlık vermeden yok edebilmek adına etkin ilaçlama çalışmaları yapılıyor.
“Mahallemde ilaçlanmadık yer kalmadı”
Yeşil alanı oldukça fazla olan ve vatandaşların sivrisinek ve yakağan problemini yoğun yaşadığı mahallelerden biri olan Toroslar ilçesindeki Korukent Mahallesi, yürütülen etkin mücadele ile haşereden arındırılıyor. Korukent Mahalle Muhtarı Ayfer Baştan, neredeyse her gün vatandaşlardan sinek konusunda şikayet aldığını, ilaçlamalarla birlikte bu şikayetlerin azaldığını belirterek, “Mahallemizde sineklerle ilgili çok fazla sıkıntımız vardı. Karasinek, sivrisinek ve yakağan çok fazlaydı. Ekiplerimiz sayesinde yok denecek kadar azaldı. İlaçlama ekiplerinden çok memnunuz, çünkü anında müdahale yapılıyor. Benim mahallem yeşil alanı fazla olan bir mahalle. Yakağana başta çare bulamamıştık ama sonra Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanımız ile irtibata geçtim. Bunun için özel bir ekip oluşturdu. Mahallemde ilaçlanmadık yer kalmadı. Halk bunu gördü, çok memnun oldu. İnşallah yakın süre içerisinde yakağan problemimiz de tamamen bitecek" dedi.

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Demet Eczanesi
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Efe Eczanesi
Merkez
Günebakan Eczanesi
Merkez
Handan Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
Merkez
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