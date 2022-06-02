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Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

02.06.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde çalıştığı inşaatın 11. katından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Akdeniz Mahallesi Soner Ali Yılmaz Caddesi'ndeki inşaatta çalışan Mehmet Keş, binanın 11. katından dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Keş, olay yerinde hayatını kaybetti.

İnşaat işçisi Keş'in cesedi, otopsi için Erdemli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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