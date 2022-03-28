Mersin'de iş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinde 50 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan bir şüpheli serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sahte içki imalatına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Adreste, 50 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan iş yeri sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.
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