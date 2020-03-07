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Mersin’de işçi otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 11 yaralı

MERSİN HABERLERİ  | 07.03.2020 00:04 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde, işçileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yukarı Köselerli Mahallesi, Mut-Silifke karayolunda, Mut istikametine seyir halinde olan Galip M.

Mersin’in Mut ilçesinde, işçileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yukarı Köselerli Mahallesi, Mut-Silifke karayolunda, Mut istikametine seyir halinde olan Galip M. yönetimindeki 33 U 8102 plakalı işçi taşıyan otobüs ile Mut Silifke istikametine seyir halinde olan sözleşmeli er Mehmet Ali Eski yönetimindeki 33 PFG 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali Eski olay yerinde hayatını kaybederken, otobüs şoför Galip M. ile birlikte 11 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mut Silifke karayolu 2 saat ulaşıma kapandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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