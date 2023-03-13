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Mersin’de İstiklal Marşının 102. yıl dönümü kutlandı

13.03.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de İstiklal Marşının Kabulünün 102. yıl dönümü dolayısıyla, kutlama ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü gerçekleştirildi.

Mersin’de İstiklal Marşının 102. yıl dönümü kutlandı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Vali Ali Hamza Pehlivan’ın katılımıyla Mersin Kültür Merkezinde gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda ’Mehmet Akif’ konulu sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, "Bugün İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisimizce kabulünün 102. yılını idrak ediyoruz. Bazı insanlar vardır ki onların hayata bakışları alışılagelmiş olanın ötesindedir. Mehmet Akif Ersoy, şerefli, asil, fedakar bir yaşamın nasıl olması gerektiğini bizlere anlatmamış, adeta yaşatmıştır. Milletin ’Ya istiklal, Ya Ölüm!’ diyerek tarihin akışını değiştirdiği o günlerde, engin bilgi birikimi inancıyla birleşmiş, mütevazı karakteri şiirleriyle şahlanmış, vatan ve millet sevgisi İstiklal Marşımızla zirve noktasına ulaşmış, millete en zor günlerinde can olmuş, kan olmuş, umut olmuştur" dedi.

Milletçe yaşanılan zorlukların üstesinden gelineceğine inancının tam olduğunu kaydeden Koca, "İstiklal Marşımızın şairi, yazdığı her sözcüğü bu milletin sinesinden çekip almış, tarihe kazımıştır. Milletimizin bağımsızlık sevdası ’ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım, hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım!’ dizeleriyle tüm dünyada yankılanmıştır. Bu millet, İstiklal Marşıyla şerefli bir zaferin nasıl kazanıldığını, bağımsızlık aşkının ne olduğunu, Allah ve millet sevgisini cihana duyurmuştur. Ben, yürekten inanıyorum ki, milletçe yaşadığımız bu büyük doğal afetin yaralarını da aynı ruhla, milletçe kenetlenerek, devletimizle omuz omuza, yürek yüreğe, hep birlikte aşacağız. Bu vesileyle yaşadığımız asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah Aziz Milletimize sabırlar ihsan etsin, Kadim Devletimize bir daha böyle bir acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.
Program, Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu oratoryo gösterisi sergilendi. Vali Pehlivan ve protokol üyeleri tarafından Mehmet Akif Ersoy konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Günün anısına toplu fotoğraf çekiminin ardından ‘Mehmet Akif Ersoy’ konulu fotoğraf sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.

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