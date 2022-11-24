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Mersin'de iterek otomobil çaldıkları belirlenen 2 zanlı tutuklandı

24.11.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde park halindeki otomobili iterek çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Çankaya Mahallesi 4738 Sokak'ta park halindeki aracın iteklenerek çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin O.Ç. ve S.T. olduğunu belirledi.

Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ç. ve S.T, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terk edilmiş halde bulunan otomobil, sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.

Bu arada, şüphelilerin itekleyerek otomobil çalması güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, park halindeki aracı iterek çalan zanlıların farklı sokaklardan geçişleri yer alıyor.

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Mersin Otomobil hırsızlık

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