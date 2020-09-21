YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin’de jandarmadan korona virüs denetimi

Mersin’de jandarmadan korona virüs denetimi

MERSİN HABERLERİ  | 21.09.2020 20:49 | Son Güncelleme

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince umuma açık yerlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince umuma açık yerlerde yeni tip korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi. 48 jandarma personelinin katıldığı denetimde 23 kişiye toplam 45 bin 900 lira ceza kesildi.
Erdemli İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erhan Erdoğan komutasında gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlardan "maske, mesafe ve hijyen" kurallarına uyulması istendi.
İlçeye bağlı Ayaş, Kumkuyu, Limonlu, Arpaçbahşiş, Tömük, Kargıpınarı ve Çeşmeli Mahallelerinde berberler, pazar yeri, kahvehaneler, toplu taşıma araçları, ticari taksiler, piknik alanı ve konaklama tesislerinde
denetim gerçekleştirildi. Denetimlere 48 jandarma personeli katıldı.
Denetimlerde maske takmayan, sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edilen 23 kişiye toplam 45 bin 900 lira ceza kesildi. Çalışmalar kapsamında jandarma motorize ekipleri ise sahilde pandemi kurallarına uyulması için megafonla uyarılarda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
Bir ilde alarma geçildi! Kriz masası kurulduBir ilde alarma geçildi! Kriz masası kuruldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
İlk teneffüste 60 bin öğrencinin meyvesi Büyükşehir’den
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Yolda mahsur kalan sürücünün imdadına bekçiler yetişti
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
Manisa’da 30 araç helikopterli denetimden kaçamadı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
Ören narenciyesini kurtaracak mücadele
Ören narenciyesini kurtaracak mücadele
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın
İlişkilerde şiddet görüyorsanız, bu uyarıları dikkate alın

Mersin Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:02
Sabah
06:22
Öğle
12:40
İkindi
16:06
Akşam
18:48
Yatsı
20:02

Mersin Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Anadolu Eczanesi
Akdeniz
Göksu Eczanesi
Akdeniz
Tarım Eczanesi
Akdeniz
Mervem Eczanesi
Mezitli
Tuğba Eczanesi
Mezitli
Bilgen Eczanesi
Toroslar
Polen Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Mezitli Belediyesi, tehlikeli geçitte çalışmalara başladı
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
Mezar Taşı Yazıları Toplumun Tarihini Anlatıyor
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
Mahalle kavgası: 1 ölü, 41 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.