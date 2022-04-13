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Mersin'de kablo çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

13.04.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kablo çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde, iletim hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ören Mahallesi'nde telefon iletim hattı kablolarının kesilerek çalınması üzerine çalışma başlatıldı.

Olay sırasında bölgede görüldüğü belirlenen şüpheli bir araç, jandarma ekiplerince Silifke ilçesi Kırobası Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta, 550 metre kablo bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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