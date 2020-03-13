Mersin'de kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla iki kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen iki şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Yenice Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Kumdere Mahallesi'nde enerji ve nakil kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler hırsızlık zanlısı 3 kişinin Adana'da bulunduklarını belirledi.

Jandarma ekipleri Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle düzenlediği operasyonda iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

