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Mersin'de kaçak kazı yapan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza

MERSİN HABERLERİ  | 25.05.2020 16:02 | Son Güncelleme

Mersin'de kaçak kazı yapan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ceza

MERSİN (AA) - Mersin'de izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yenişehir ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.

Suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, bölgede tarama cihazı, çapa, kürek, kazma ve balyoz ele geçirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza kesilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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