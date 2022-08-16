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Mersin'de kaçak silah ticareti iddiasına 4 gözaltı

16.08.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kaçak silah ticareti iddiasına 4 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde, oto yıkamacıda kaçak silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, polis ekipleri Toroslar ilçesinde bir oto yıkamacıda kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese düzenlenen operasyonda 7 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 59 mermi ve 4 fişek ele geçirildi.

Ekipler, zanlılar F.U, E.U, G.C. ve M.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Gözaltı Mersin Toroslar oto yıkama

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