YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de kadın belediye çalışanları farkındalık için halı saha turnuvasına katıldı

Mersin'de kadın belediye çalışanları farkındalık için halı saha turnuvasına katıldı

10.10.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kadın belediye çalışanları farkındalık için halı saha turnuvasına katıldı

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Geleneksel Futbol Turnuvası'na" katılan kadın çalışanlar, farkındalık oluşturmak için halı sahada futbol oynadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin kadın çalışanları "kadınlar futboldan anlamaz" algısını yıkmak ve kadına yönelik şiddetin son bulması adına farkındalık oluşturmak amacıyla turnuvaya katıldı.

"Hanedan", "Bordo Bereliler", "Kaplanlar" ve "Ateş Böcekleri" adlı takımlarıyla turnuvada yer alan kadınlar, açılış maçı yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye çalışanı Elif Kestek, kadınların futbolda da başarılı olabileceğini belirterek, "Toplumumuzda, futbolu sadece erkekler oynar, gibi bir algı var maalesef. 'Kadınlar da bunu başarabilir' dedik ve bunu bugün göstereceğiz. Bu turnuvayı aslında kadına yönelik şiddete son verilmesi noktasında farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledik." ifadelerini kullandı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığında görevli otobüs şoförü Sultan Yıldırım da "kadın futboldan anlamaz" algısına, karşı olduğunu kaydederek, "Kadınlar en zor görev olan anneliği yaptıktan sonra otobüsü, uçağı sürdükten sonra bu bizim için çok kolay. Zaten biz otobüs şoförü olduğumuz için bir de futbola girince, 'otobüsü kullandıktan sonra futbol oynaması sizin için çok basit' diyorlar. Çok güzel tepkiler alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

​​​​​​​18 takımın mücadele edeceği turnuva, 26 Kasım'a kadar sürecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecekBakanlıktan flaş kayıp-kaçak kararı! Su verilmeyecek
Las Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktıLas Vegas değil Kağıthane! Polis müşteri kılığına girince ortaya çıktı
Emre Seven, deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Mersin'den KKTC'ye yüzüyorEmre Seven, deniz kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Mersin'den KKTC'ye yüzüyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazar

İmsak
05:18
Sabah
06:37
Öğle
12:34
İkindi
15:47
Akşam
18:20
Yatsı
19:34

Mersin Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Pazar

Birtan Eczanesi
Akdeniz
Birtan Eczanesi
Akdeniz
Birtan Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Kayseri'de 11. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Otomobil sürücüsü fren yerine gaza basınca iş yerine çarptı

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Siirt'te 4 milyon makaron ele geçirildi

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Isparta'da trafik kazasında savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.