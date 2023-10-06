Mersin’de kadın muhtar adayları göreve hazır

Mut ilçesindeki farklı mahallelerden 28 Mart’ta yapılacak olan Yerel Yönetimler Seçiminde yarışacak olan kadın adaylar ortak açıklamada bulundu. Kadın adaylar, ilçeye artık kadın eli değmesi gerektiğini ifade ederek, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk kadınlara seçme seçilme hakkı vermiş ama ne yazık ki kadınlar hep seçen insanlar olarak kalıyor. Bu sefer ‘biz de varız’ dedik. Biz bu anlayışı değiştirmek istiyoruz. Bunun için kadınlar olarak birbirimize destek veriyoruz" dediler.

“ARTIK BİZ PERDENİN ÖNÜNE GEÇMEK İSTİYORUZ”

Tuğrul Mahallesi muhtar adayı Fatma Ayan, köylüleri daha iyi bir ortamda yaşatmak ve hizmet hedeflediği için aday olduğunu belirterek, “5 Aralık 1934’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk bize çok büyük bir hediye bağışlamış. Kadınlara, yani bizlere seçme ve seçilme hakkını vermiş ve şimdiye kadar biz kadınlar hep erkeklerin arkasında onların destekçisi olduk. Onların bir yere gelmelerinde bir yardımcı olarak perdenin arkasında kaldık. Artık biz perdenin önüne geçmek istiyoruz” diye konuştu.

Pınarbaşı Mahallesi muhtar adayı Ayşe Uğur da mahallesine bir kadın elinin değmesi gerektiği için aday olduğunu kaydetti. Meydan Mahallesi muhtar adayı Duygu Demir Can ise, “Mahalleme daha iyi hizmet verebilmem için mahallenin sakini değil sahibi olmak için adayım” ifadelerini kullandı.

Kadın muhtar adaylarının isimleri ise şu şekilde: Mükerrem Güven (Deveci Mahallesi), Sevil Özay (Kumaçukuru Mahallesi), Esma Akdağ (Kültür Mahallesi), Duygu Demir Can (Meydan Mahallesi), Semra Çetin (Meydan Mahallesi), Ayşe Uğur (Pınarbaşı Mahallesi), Fatma Ayan (Tuğrul Mahallesi)

