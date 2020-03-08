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Mersin’de kadınlar doğa yürüyüşünde buluştu

MERSİN HABERLERİ  | 08.03.2020 14:57 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla hazırladığı programda, ’Doğa bizi çağırıyor’ adıyla kadınlara özel doğa yürüyüşü etkinliği de yer aldı.Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Tarsus, Toroslar ve Mezitli ilçelerinden yaklaşık 75 kadın, Toroslar ilçesinde yer alan ve Mersin’in merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Sunturas Şelalesi civarında yaklaşık 5 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.Kentin farklı mahallerindeki kadınlar doğada kaynaştıYaz aylarında başta Mersinliler olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinden yoğun ziyaretçi akınına uğrayan, dokusuyla Karadeniz Bölgesini aratmayan Sunturas’ta yürüyüş yapan kadınlar, hem doğanın kalbinde huzur buldu hem de Mersin’e ait bir güzelliği görme imkanı yakaladı.

Mersin’de kadınlar doğa yürüyüşünde buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın, ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla hazırladığı programda, ’Doğa bizi çağırıyor’ adıyla kadınlara özel doğa yürüyüşü etkinliği de yer aldı.
Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında Tarsus, Toroslar ve Mezitli ilçelerinden yaklaşık 75 kadın, Toroslar ilçesinde yer alan ve Mersin’in merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Sunturas Şelalesi civarında yaklaşık 5 kilometrelik doğa yürüyüşü yaptı.
Kentin farklı mahallerindeki kadınlar doğada kaynaştı
Yaz aylarında başta Mersinliler olmak üzere yurdun çeşitli bölgelerinden yoğun ziyaretçi akınına uğrayan, dokusuyla Karadeniz Bölgesini aratmayan Sunturas’ta yürüyüş yapan kadınlar, hem doğanın kalbinde huzur buldu hem de Mersin’e ait bir güzelliği görme imkanı yakaladı. Mersin’in farklı mahallelerindeki birçok kadının kaynaştığı doğa gezisinde, yöresel ürünleriyle bölgede satış yapan kadınlarla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı.

Mersin’de kadınlar doğa yürüyüşünde buluştu

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Mersin Namaz Vakitleri 8 Mart Pazar

İmsak
05:37
Sabah
06:55
Öğle
12:57
İkindi
16:14
Akşam
18:49
Yatsı
20:03

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Pazar

Akmert Eczanesi
Merkez
Annem Eczanesi
Merkez
Baturay Eczanesi
Merkez
Defne Şule Eczanesi
Merkez
Dostlar Eczanesi
Merkez
Gülfidan Eczanesi
Merkez
Kerim Eczanesi
Merkez
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