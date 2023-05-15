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Mersin’de kadınlar önce öğrendi sonra meslek sahibi oldu

15.05.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezinde verilen ’Tırnak Süsleme ile Temel Makyaj Kurslarından’ mezun olan Perjin Sevgi ile Zübeyde Arı aldıkları eğitim ve sertifikaların ardından kendi iş yerlerini açarak, hayallerine kavuştular.

Mersin’de kadınlar önce öğrendi sonra meslek sahibi oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi, ’Tırnak Süsleme ile Temel Makyaj Kursları’, mezunlarını verdi ve meyvelerini aldı. MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde kurslarını tamamlayan vatandaşlar, hem hayallerine bir adım daha yaklaşıyor hem de aldıkları teorik ve pratik eğitimlerle istihdama katılma fırsatı elde ediyor.

KENDİ İŞ YERLERİNİ KURDULAR

Halkkent MERCEK Mesleki Eğitim Merkezinde verilen ve yaklaşık 1 buçuk ay süren ’Tırnak Süsleme ile Temel Makyaj Kurslarını’ başarıyla tamamlayan kadınlardan Perjin Sevgi ile Zübeyde Arı kendi iş yerlerini kurdu. Eğitmen Türkan Şahgül eşliğinde makyaj ve tırnak süslemeye dair hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alan kursiyerler, kursu başarı ile tamamdı. Her iki kursun sonunda da gerçekleştirilen sınavı başarıyla tamamlayan kursiyerler, Türkiye’nin her yerinde geçerli olan Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarını aldı.

"2 KURSİYERİMİZ İŞ YERİ AÇTILAR, HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER"

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Gül Kadem Maya, "MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerimizin Halkkent Şubesinde güzellik ve saç bakım alanında, tırnak süsleme, el-ayak bakım ve temel makyaj eğitimi alan kursiyerlerimizden başarıyla mezun olan 2 kursiyerimiz iş yeri açtılar. Hayallerini gerçekleştirdiler. Biz de onların bu hayallerine ortak olup, onları ziyaret ettik. Kursiyerlerimiz, yaklaşık 1 buçuk ay süren bir eğitim aldılar. Hem tırnak süsleme hem de temel makyaj eğitimlerini bizden aldılar. 1 buçuk ay devam eden bu kursumuzdan arkadaşlarımız başarıyla mezun oldular, sertifikalarını aldılar ve kendi hayallerini gerçekleştirmek üzere işyerlerini açtılar. Toplamda güzellik ve bakım alanında 68 kursiyerimizi mezun ettik. Bunlardan bir kısmı işyeri açtılar, bir kısmı farklı merkezlerde çalışmaya başladırlar. Bizler de onların bu başarılarıyla gururlanıyoruz" şeklinde konuştu. Bu alandaki kursların devam edeceğini de vurgulayan Maya, "Güzellik alanında açmaya devam edeceğimiz kurslarımız da var. Cilt bakımı, saç renklendirme, saç şekillendirme kurslarımızı da ilerleyen günlerde açmış olacağız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak istihdama katkı sunmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MUTLUYUM VE GURURLUYUM"

Halkkent MERCEK’te Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Eğitmeni olan Türkan Şahgül de, "Tırnak ve makyaj eğitimi üzerine kurslarımız devam ediyor. Çok mutluyum ve gururluyum. Mezun ettiğim öğrencilerimin ziyaretine geldik, onlara iş imkânları sağladık. Gurur ve onur verici bir his içerisindeyiz. Umarım daha çok devam eder, daha çok öğrencileri mezun ederiz ve iş sahibi olmalarını sağlarız" diye konuştu. Perjin ile Zübeyde’nin eğitim alırken de çok başarılı olduklarını anlatan Şahgül, "Öğrencilerim Perjin ve Zübeyde çok başarılılardı. Daha önce de bazı yerlerde çalışmışlıkları vardı fakat biz de daha çok el becerilerini geliştirdiler ve onlara katkı sağlamış olduk. Mutluyuz, huzurluyuz" dedi.

"İŞYERİ AÇMAK HAYALİMDİ"

Kursa devam ederken verdiği demeçte, kursun meslek edindirme anlamında çok büyük katkısı olduğunu söyleyen işyeri ortaklarında Perjin Sevgi, "Kurs sonunda bir iş yeri açmayı isteriz. Halkkent MERCEK eğitimlerimden önce özel yerlerde eğitim aldım fakat açıkçası pek verim alamadım. Daha sonra MERCEK’e başvuruda bulundum ve orada eğitimler aldım. Oradan aldığım eğitimler doğrultusunda çok verim aldım. Mutluyum" diye konuştu. "İşyeri açmak hayalimdi" diyen Sevgi şunları söyledi: "Türkan hocamın MERCEK’te vermiş olduğu kursa katılmak istedim ve sertifikalarımı tamamladım. Güzel bir iş yeri açtım. Eğitimcilerimizin nezdinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Bu gibi iş istihdamı sağladıkları için gerçekten çok memnunuz. Güzel işler oluyor. Vatandaşlarımıza güzel meslek edindirme alanında güzel eğitimler sağlıyorlar."

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