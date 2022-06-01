YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi

Mersin'de kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi

01.06.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kamyona yüklü hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilogram esrar ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kamyonun kasasındaki hayvan kemikleri arasına gizlenmiş 50 kilo 840 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma başlattı.

İlçeye uyuşturucu getirileceği iddia edilen M.D. idaresinde kamyon, takip sonucu durduruldu.

Kamyonun kasasındaki hayvan kemikleri arasında yapılan aramalarda, 7 poşet halinde 50 kilo 840 gram esrar ele geçirildi.

Sürücü M.D, ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüpheli M.D. ile hareket ettiği belirlenen A.G. ve C.Ö. de Şanlıurfa'da yakalandı.

Zanlıların işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Anahtar Kelimeler:
polis Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 3 Haziran Cuma

İmsak
03:34
Sabah
05:16
Öğle
12:45
İkindi
16:35
Akşam
20:03
Yatsı
21:38
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Herkes çöpe atıyor, siz atmayın! Mucizevi faydası için...

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Osman Müftüoğlu kabızlığın kesin çözümü için tarif verdi!

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Çıplak protestolarıyla tanınıyordu! Korkunç tehditler alıyor

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Şu kadarı bile mucize! İçindekileri bir bilseniz...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.