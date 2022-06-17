YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletteki kadın ile kızı öldü, kocası yaralandı

Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletteki kadın ile kızı öldü, kocası yaralandı

17.06.2022 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Motosikletteki 3 kişilik ailenin düğüne gitmek için evden çıktıkları öğrenildi

Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletteki kadın ile kızı öldü, kocası yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletteki anne ile 10 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi, sürücü kocası ise ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Bilgeç'in kullandığı 33 K 2930 plakalı motosiklet, Taşucu Mahallesi D-400 kara yolunda K.K'nin kullandığı 33 ZH 008 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, motosiklet sürücüsünün arkasındaki eşi Nasibe (45) ve kızı Yağmur Bilgeç'in (10) hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan sürücü ise ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Kara yolunun tek şeridi, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Motosikletteki ailenin, bir yakınlarının düğününe gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletteki kadın ile kızı öldü, kocası yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildiGÜNCELLEME - Mersin'de uyuşturucu üretilen evdeki şüpheli tutuklandı, karısı salıverildi
GÜNCELLEME - Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandıGÜNCELLEME - Kayseri'de eski sevgilisini öldüren zanlı ile eşi ve babası tutuklandı
Kocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandıKocaeli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç yaralandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Mersin

Mersin Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:30
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:10
Yatsı
21:47
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

Görüntüler sosyal medya gündem oldu! 2 bin sığır telef oldu

Görüntüler sosyal medya gündem oldu! 2 bin sığır telef oldu

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Cezası ağır oldu! Cenazede tabutun üzerine çıkıp...

Cezası ağır oldu! Cenazede tabutun üzerine çıkıp...

Yolculuğu kabusa döndü! “Gaz çıkartınca...”

Yolculuğu kabusa döndü! “Gaz çıkartınca...”

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.