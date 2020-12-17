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Mersin'de kamyonun kupasına sıkışan yaralı şahin kurtarıldı

MERSİN HABERLERİ  | 17.12.2020 11:07 | Son Güncelleme

Mersin'de kamyonun kupasına sıkışan yaralı şahin kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, sıkıştığı kamyonun kupasından kurtarılan yaralı şahin tedaviye alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki bir dinlenme tesisinde vatandaşlar, park halindeki kamyondan kuş sesi geldiğini fark etti.

Kamyonun kupasını incelediklerinde, bir şahinin buraya sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla yaralanan şahini sıkıştığı yerden kurtardı.

Bir kanadında kırık olduğu belirlenen şahin, tedavisi için Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.

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