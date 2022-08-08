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Mersin'de kamyonun otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

08.08.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kamyonun otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Mersin'de kamyonun otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, kamyonun otomobile çarpması sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ö.Ü'nün (45) kullandığı 33 AGJ 168 plakalı tomruk yüklü kamyon, Arpaçbahşiş Mahallesi D-400 kara yolunun kenarında duran M.B. (35) idaresindeki 34 CIZ 294 plakalı otomobile çarptı.

Yaralanan sürücüler ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.E, N.E. ile M.Y.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyondan saçılan tomrukların yolun kenarından kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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