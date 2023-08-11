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Mersin'de kaplumbağa yavruları denizle buluştu

11.08.2023 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sahildeki yuvalarından çıkan 100 caretta caretta türü kaplumbağa yavrusu denizle buluştu.

Caretta caretta türü yavruların Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilindeki yuvalarından çıkarak denize ulaşmasına Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra ilgililer eşlik etti.

Vali Pehlivan burada gazetecilere yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının yurt genelinde 20 noktada üreme alanı olduğunu, bunların 4'ünün Mersin'de yer aldığını söyledi.

Kaplumbağaların doğdukları yere dönerek ürediklerini anımsatan Pehlivan, "Ortalama 3 yılda bir buralara geliyorlar. Ay yakamoz halini gösterirken yavru kaplumbağalar da denize doğru koşuyorlar. Biz de onların yuvadan çıkıp denize gitmelerinin heyecanını yaşadık. Bilindiği gibi kaplumbağalar ay ışığını takip ediyorlar. Yanlış ışıklandırmalar yaptırmıyoruz, yapanları da ikaz ediyoruz. Yönlerini şaşırmasınlar diye tedbirler alıyoruz." dedi.

Kaplumbağaların zarar görmemesi için halka uyarılarda bulunduklarını belirten Pehlivan, "Ayrıca bölgemize gelen kaplumbağalar denizanalarını yedikleri için plastik ve benzeri şeyleri yiyerek boğulma riskleri var. Bu nedenle özellikle üreme bölgelerini gezerek kontrol altında tutan Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, belirledikleri noktalarda kafesleme yaparak koruma altına alıyorlar, tabelalarla, uyarıcı levhalar asıyorlar ki zarar görmesinler ve dünyaya gelip doğaya kavuşsunlar." ifadesini kullandı.

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