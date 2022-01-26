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Mersin'de kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan çifte iş makinesiyle ulaşıldı

26.01.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan çifte iş makinesiyle ulaşıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan çifte, iş makinesiyle ulaşılabildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ardıçlı Mahallesi'nin 1300 rakımındaki Belen mevkisinde yaşayan Teslime Uzun ve kocası, muhtarlığı arayarak kar nedeniyle evden çıkamadıklarını bildirdi.

Muhtarın ihbarı üzerine çalışma başlatan belediye ekipleri, iş makinesiyle yoldaki karları temizleyerek eve ulaştı.

Çift, iş makinesiyle mahalle merkezine götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teslime Uzun, 4 gündür elektriklerinin kesik olduğunu ve kardan yolların kapanması nedeniyle evden çıkamadıklarını belirterek, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği Çamlıyayla ve Mut ilçelerinde de küreme çalışması yaptı.

Silifke ilçesinde dün etkili olan kar nedeniyle kapanan yollar da iş makineleriyle açıldı.

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