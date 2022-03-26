YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru açıldı

Mersin'de Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru açıldı

26.03.2022 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru açıldı

MERSİN (AA) - Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce Tarsus ilçesinde oluşturulan "Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru"nun açılışı yapıldı.

Mersin Valisi Ali İhsan Su, açılışta yaptığı konuşmada, parkurun her zaman vatandaşların hizmetinde olacağını belirtti.

Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ise Karabucak Okaliptüs Ormanı'nın 9 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Karaduman, ilçeye 5 kilometre mesafedeki ormanda vatandaşların dinlenme, spor ve rekreasyon ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 3 bin 820 metre uzunluğunda ekoturizm parkuru yaptıklarını aktararak, şöyle dedi:

"Ormanda doğa yürüyüşü ve bisiklet parkurları oluşturularak, şehrin kalabalığından uzak, spor ve dinlenme ortamları oluşturulmuştur. Parkurların tamamı okaliptüs ormanı içerisine tesis edilmiş, parkur güzergahı üzerinde lavanta bahçesi, okaliptüs gen ormanı, dinlenme alanı, sığla ormanı, bataklık servisi ormanı, botanik bahçesi ve mesire yerlerimiz bulunmaktadır."

Konuşmaların ardından Karabucak Okaliptüs Ormanı Ekoturizm Parkuru'nun açılışı yapılarak yürüyüş gerçekleştirildi.

Açılışa AK Parti Mersin milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Ali Cumhur Taşkın, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliğiÇiçek mezatlarında "Dünya Kadınlar Günü" hareketliliği
Bitlis'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandıBitlis'teki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Tekirdağ'daki kadın cinayeti sanığına müebbet hapis cezası verildiTekirdağ'daki kadın cinayeti sanığına müebbet hapis cezası verildi
Anahtar Kelimeler:
Mersin Tarsus

Mersin Namaz Vakitleri 26 Mart Cumartesi

İmsak
05:10
Sabah
06:30
Öğle
12:52
İkindi
16:22
Akşam
19:05
Yatsı
20:20
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Ramazan'da hatim nasıl yapılır?

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.