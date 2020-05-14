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Mersin'de karantina süresi dolan 170 kişi evlerine uğurlandı

MERSİN HABERLERİ  | 14.05.2020 18:04 | Son Güncelleme

Mersin'de karantina süresi dolan 170 kişi evlerine uğurlandı

MERSİN (AA) - Suudi Arabistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilerek, Mersin'de karantina süreçlerini tamamlayan 170 kişi evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonu kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilen 170 Türk vatandaşının, Mersin'deki 14 günlük karantina süreci sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtta kalan kişiler, ateşleri ölçüldükten sonra AFAD koordinasyonunda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak otobüslere bindirildi.

Polis araçları eşliğinde araçlar Adana ve Hatay'a gitti.

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