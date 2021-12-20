YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı

Mersin'de karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı

20.12.2021 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü yaklaşık 4,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mümin Kuyusu Yaylası'nda küçükbaş hayvanlarıyla yola çıkan çoban Nebi Bal, bölgede etkili olan kar ve tipi yüzünden mahsur kaldı.

Bal'ın durumu telefonla yetkililere bildirmesinin ardından Anamur Belediyesine bağlı ekipler, kar yüzünden kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4,5 saatlik çalışmanın ardından ekipler, mahsur kalan çobana ve sürüsüne ulaştı.

Çoban ve yaklaşık 150 keçi, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kurtarılarak güvenli şekilde ilçeye ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?Sürpriz ikili sobelendi! Aşk mı yaşıyorlar?
Soba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktıSoba faciasında mucize kurtuluş! Bir tek o sağ çıktı
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçına Kovid-19 engeliÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Lointek Gernika maçına Kovid-19 engeli

Mersin Namaz Vakitleri 22 Aralık Çarşamba

İmsak
06:18
Sabah
07:44
Öğle
12:45
İkindi
15:15
Akşam
17:36
Yatsı
18:57

Mersin Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Çarşamba

Efe Eczanesi
Akdeniz
Efe Eczanesi
Akdeniz
Efe Eczanesi
Akdeniz
Efe Eczanesi
Akdeniz
Efe Eczanesi
Akdeniz
Efe Eczanesi
Akdeniz
Tümünü Göster
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Altay, yarın lider Trabzonspor'u konuk edecek

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de kaza yapan kamyonun kasasında 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Kocaelispor-Eyüpspor maçının ardından

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.