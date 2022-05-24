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Mersin'de kavgada bıçaklanan 2 öğrenci yaralandı

24.05.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kavgada bıçaklanan 2 öğrenci yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kavgada bıçaklanan 2 öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki Kültür Parkı'nda öğrenciler arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında bıçaklanan H.F. (16) ile M.E. (19) yaralandı. İhbar üzerine yönlendirilen polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar uzaklaştırıldı.

Yaralanan 2 öğrenci, 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

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