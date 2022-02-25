Mersin'de kavgada bir gencin öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, bir gencin hayatını kaybettiği iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin, 8'i tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, geçen yıl 19 Mayıs'ta iki aile arasında sokak ortasında çıkan kavgada 21 yaşındaki Hazar Tömbül'ün öldürmesiyle ilgili tutuklanan Ç.K, E.K, G.T, M.K, Y.K, T.K, B.K. ve A.B.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar T.K, Ş.A. ve H.A. ile Tömbül'ün ailesi ve taraf avukatları, mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen sanıklar, olay günü yaşananları anlatarak savunmalarını yaptı.

Bazı tanıklar ile taraf avukatlarına da söz veren mahkemeye heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip diğer tanıkların da dinlenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Silifke ilçesinde, 19 Mayıs 2021'de iki aile arasında sokakta çıkan kavgada 21 yaşındaki Hazar Tömbül yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili güvenlik kamerasına, kavganın yaşandığı bölgede elinde kılıçla koşan kişiyi durduran başka birinin, kılıcı alarak Tömbül'e saldırdığı, çok sayıda kişinin de kavgaya karıştığı yansımıştı.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca, 8'i tutuklu 10 sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, bir sanık hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

