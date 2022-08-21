Mersin'de Kayacı Vadisi'nde suya düşen çocuk kayboldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kayacı Vadisi'nde suya düşen 11 yaşındaki çocuk kayboldu.

Alınan bilgiye göre, ailesi ile birlikte Kayacı Vadisi'ne piknik yapmaya giden Suriye uyruklu Shwıhneh M. Jamal (11), su kenarında dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.

Çevredekilerce durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, su altında ve yüzeyinde arama çalışması başlattı.



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