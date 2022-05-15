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Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

15.05.2022 20:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meşelik Mahallesi kırsalında kekik toplayan vatandaşlar, kayalıklarda mahsur kalan keçinin sesini duydu.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, keçiyi halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.

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