Mersin'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Meşelik Mahallesi kırsalında kekik toplayan vatandaşlar, kayalıklarda mahsur kalan keçinin sesini duydu.

İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, keçiyi halat yardımıyla kurtararak sahibine teslim etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz