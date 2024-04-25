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Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

AA AA
25.04.2024 15:39
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Mersin'in Toroslar ilçesinde kaybolan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması devam ediyor.

Mersin'de kaybolan 79 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde 23 Nisan'da kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar'ın bulunmasına yönelik ve dün başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara jandarma, AFAD ve AKUT Mersin ekipleri katılıyor.

İlk gün bölgede AFAD tarafından termal dronla arama yapıldığı ve herhangi bir sonuca ulaşılamadığı öğrenildi.

Mustafa Taşpınar'ın emekli öğretim üyesi olduğu ve doğa yürüyüşü için Konya'dan Mersin'e geldiği belirtildi.

Dün, Mustafa Taşpınar'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmiş, ekipler Tırtar Mahallesi Cocak Deresi mevkisinde Taşpınar'ın bulunmasına yönelik çalışma başlatmıştı.

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