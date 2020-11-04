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Mersin’de kaybolan engelli çocuğu arama çalışması başlatıldı

MERSİN HABERLERİ  | 04.11.2020 23:41 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde kaybolan yüzde 50 engelli çocuk için arama çalışması başlatıldı.Alınan bilgiye göre, Mut Kültür Mahallesi’nde ailesiyle beraber yaşayan zihinsel engelli Mevlüt Paylı (13), dün öğle saatlerinde annesi Havva Paylı’ya evlerinin bahçesindeki tuvalete gideceğini söyleyip evden dışarı çıktı.Havva Paylı, oğlunun bir süre eve dönmemesi üzerine durumu Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Mersin’de kaybolan engelli çocuğu arama çalışması başlatıldı

Mersin’in Mut ilçesinde kaybolan yüzde 50 engelli çocuk için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Mut Kültür Mahallesi’nde ailesiyle beraber yaşayan zihinsel engelli Mevlüt Paylı (13), dün öğle saatlerinde annesi Havva Paylı’ya evlerinin bahçesindeki tuvalete gideceğini söyleyip evden dışarı çıktı.
Havva Paylı, oğlunun bir süre eve dönmemesi üzerine durumu Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. Ortak çalışma başlatan polis, jandarma ekipleri ve gönüllü vatandaşlar ilçe genelinde arama çalışmasına başladı. Görenlerin 0 544 774 19 93 irtibat numarası veya 155’i arayarak haber vermeleri istendi.

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