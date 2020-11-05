YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de kaybolan engelli çocuk bulundu

Mersin'de kaybolan engelli çocuk bulundu

MERSİN HABERLERİ  | 05.11.2020 10:13 | Son Güncelleme

Mersin'de kaybolan engelli çocuk bulundu

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli çocuk bulundu.

İlçede dün öğle saatlerinde kaybolan zihinsel engelli Mevlüt Paylı (13), polis ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Doğancı Mahallesi'ndeki bir bahçede bulundu.

Mut Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Paylı, ailesine teslim edildi.

Kültür Mahallesi'nde dün annesi Havva Paylı'ya evlerinin bahçesindeki tuvalete gideceğini söyleyerek dışarı çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Mevlüt Paylı'nın bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baraj gölünde görüntülendi! Baraj gölünde görüntülendi!
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
Kayserispor taraftarı Hatay maçına girebilecek
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
İstanbul genelinde “Yeditepe Huzur” uygulaması
Çankaya pandemi döneminde de kadınları unutmadı
Çankaya pandemi döneminde de kadınları unutmadı
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
İŞKUR ve ETÜ arasında MEGİP imzalandı
Otomobilinin içinde silahla öldürüldü
Otomobilinin içinde silahla öldürüldü
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi
Hamsi bolluğu tezgahları hareketlendirdi

Mersin Namaz Vakitleri 5 Kasım Perşembe

İmsak
05:41
Sabah
07:02
Öğle
12:30
İkindi
15:23
Akşam
17:48
Yatsı
19:04

Mersin Nöbetçi Eczaneler 5 Kasım Perşembe

Helin Eczanesi
Akdeniz
Sağlık Eczanesi
Akdeniz
Sait Eczanesi
Akdeniz
Cansu Eczanesi
Mezitli
Yasemin Eczanesi
Mezitli
Alsancak Eczanesi
Toroslar
Örge Eczanesi
Toroslar
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
Forum katlı kavşağının temeli atılıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Mersin'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
Mersin'de otomobilin çarptığı kadın yaralandı
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
(özel Haber) İnsan Yüzlü Balık Görenleri Şaşırtıyor
Anamur’da tropik meyveler yetişiyor
Anamur’da tropik meyveler yetişiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.