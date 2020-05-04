YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de kayısı hasadı sürüyor

Mersin'de kayısı hasadı sürüyor

MERSİN HABERLERİ  | 04.05.2020 14:25 | Son Güncelleme

Mersin'de kayısı hasadı sürüyor

MERSİN (AA) - Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde, 63 bin dekar alandan 110 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçeye bağlı Palantepe mevkisinde Mut Ziraat Odası ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hasat etkinliği düzenlendi.

Ürünlerin toplanmasının ardından gazetecilere konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, "Mut, Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 85'ini tek başına karşılıyor. Bu yıl 63 bin dekar alanda yaklaşık 110 bin ton rekolte beklentimiz var. Sezonun tüm üreticilere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Mut Sebze Meyve Hali Komisyoncular Derneği Başkanı Mehmet Ali Acar da ürünlerin kilogramının 8 ile 10 lira arasında satıldığını belirtti.

Hasat etkinliğine, Mut Kaymakamı Muammer Köken, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker ve İlçe Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar da katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde... Din görevlisi şoku! Koronavirüs yasaklarını umursamadı, komşulara evlerinde...
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
Anahtar Kelimeler:
Kayısı Mersin meyve

En Çok Okunan Yerel Haberler

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

“Maç oynanabiliyorsa, tıraş da yapılabilir”

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda bir bölge mutlak koruma alanı ilan edildi

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Menderes’te ihtiyaç sahipleri unutulmuyor

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Elazığ’da trafik kazası:2 yaralı

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Sındırgı’da bir eve yıldırım düştü

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Saç ekimi yaşam kalitesini ve özgüveni artırıyor

Mersin Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:06
Sabah
05:37
Öğle
12:43
İkindi
16:29
Akşam
19:39
Yatsı
21:04

Mersin Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Akdemir Eczanesi
Merkez
Ayfer Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Merkez
Ceyhan Eczanesi
Merkez
Damla Eczanesi
Merkez
Karanfil Eczanesi
Merkez
Limon Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Mersin'de yaralı bulunan bayağı balaban tedavi edildi

Mersin'de yaralı bulunan bayağı balaban tedavi edildi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Gökalp: "Çocuklarımızın haklarını korumalıyız"

Gökalp: "Çocuklarımızın haklarını korumalıyız"

Erdemli Belediyesi’nden Spora Destek

Erdemli Belediyesi’nden Spora Destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.