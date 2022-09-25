YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu başladı

Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu başladı

25.09.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de Kilikya Ultra Maratonu başladı

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl ilk kez düzenlenen Kilikya Ultra Maratonu başladı.

Büyükşehir Belediyesince 4 parkurda düzenlenen maratonun başlangıcı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Kızkalesi sahilinde verildi.

Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kentin daha fazla tanıtılmasını hedeflediklerini belirterek, "Gelecek yıl bu organizasyonu uluslararası düzeye taşıyacağız. Ukraynalı dostlarımız da bu yıl aramızda. Gelecek yıl eksiklerimizi görerek çok daha güzel bir organizasyon yapacağız." dedi.

Organizasyona katılanlar 7 kilometrelik Korykos, 15 kilometrelik Elaiussa Sebaste ve 33 kilometrelik Kızkalesi parkurları ile 54 kilometrelik Kilikya Ultra Maratonu'nda performanslarını sergiledi.

Sporcular, koşu sırasında Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane ören yeri ve "Adam Kayalar" kabartmaları gibi tarihi yerleri de görme şansı buldu.

Yarışların sonunda dereceye giren katılımcılara ödül verilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Akşener, Mersin'de "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programında konuştu:Akşener, Mersin'de "Ben Kadınım Umudun Adıyım" programında konuştu:
Bakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandıBakırköy'de eski komşusunu satırla öldürdüğü belirlenen zanlı yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Anahtar Kelimeler:
Vahap Seçer Mersin kızkalesi

Mersin Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:05
Sabah
06:24
Öğle
12:38
İkindi
16:03
Akşam
18:42
Yatsı
19:57
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

İşleri halletmek için ihtiyacınız olan ivmeye sahipsiniz

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

"Heyecan verici" diyerek duyurdular! Çay riski azaltıyor

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

İnsanlarla iyi geçinmenin yollarını bulmalısınız

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.