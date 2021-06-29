Mersin'de kiraz fiyatı üreticinin yüzünü güldürdü

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde ihracatın da etkisiyle bahçede 8-15 liradan alıcı bulan kiraz, fiyatı ile üreticiyi sevindirdi.

Erdemli'de 1200 dönümde üretimi yapılan ve 7 bin ton rekolte beklenen kirazda yaklaşık bir ay önce hasat başladı.

Özellikle Rusya, İran ve Irak'tan gelen talebinin etkisiyle bahçede 15 liradan alıcı bulan kirazın, zamanla fiyatı 8 liraya kadar düşmesine rağmen üretici fiyattan memnuniyet duyuyor.

İlçede halen 1000 metrenin üzerinde rakımlı yerlerde hasat devam ediyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Çamlı Mahallesi'nde hasada katıldı, üreticilerle sohbet etti.

Tollu, gazetecilere yaptığı açıklamada, devletin çiftçilere destek verdiği sürece üreticilerin hem aile bütçelerine hem ülke ekonomisine çok ciddi katkı sunacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sezonda çiftçilerimiz çok şükür nispeten iyi kazandılar. Çamlı Mahallemizde hasat bitti. Darısı daha yüksek rakımlara inşallah. Burada çiftçilerimiz pandemi döneminde gerçekten cansiparane bir gayret sarf ettiler. Hem aile bütçelerine katkıda bulundular hem de ülkemizi doyurdular. Hatta yüksek kaliteli kirazlarımızı yurt dışına da ihraç ettiler. Çok şükür bu yıl özellikle kiraz mevsiminde çiftçilerimiz kazandı, darısı limon ve domates üreticilerinin başına."

Çamlı Mahallesi Muhtarı Veysel Ünver de bu yıl kirazda çok kazançlı bir sezon geçirdiklerini söyledi.

Ünver, "Üretici kazandı, çiftçi kazandı, çalışan kazandı. Kiraz yurt dışına gitti. Rusya pazarına gitti, İran'a, Irak'a gitti. Bunun devamını domateste ve şeftalide de bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Üretici İlyas Erdem de üretmek için ellerinden geleni yaptıkları kirazın çok iyi fiyata ihraç edildiğini belirtti.

Erdem, "Köylümüzün yüzü güldü. Kirazdan istediğimiz rakamı aldık." diye konuştu.

