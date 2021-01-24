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Mersin’de kısıtlamada sokak hayvanları unutulmuyor

24.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarına su ve mama desteğini sürdürdüğü bildirildi.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 dolayısıyla uygulanan kısıtlamada, yeme içme mekanlarının sadece evlere servis yapması gibi önlemler nedeniyle sokakta yaşayan canların yaşamını da etkiliyor.

Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde sokak hayvanlarına su ve mama desteğini sürdürdüğü bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Covid-19 dolayısıyla uygulanan kısıtlamada, yeme içme mekanlarının sadece evlere servis yapması gibi önlemler nedeniyle sokakta yaşayan canların yaşamını da etkiliyor. Lokanta ve kafelerden çıkan yemek artıkları azalıyor, gönüllüler besleme yapabilmek için sokağa çıkamıyor. Bu da kedi ve köpeklerin yiyecek ve su bulma ihtimalini düşürüyor.
Salgın süreci boyunca tüm birimleriyle sahada olan Yenişehir Belediyesi, sokaklarda yaşayan canlar için de seferber oldu. Ekipler, kısıtlamaların başladığı günden beri kent genelinde beslenme ve su odakları oluşturdu, bu odaklara sürekli mama ve su takviyesi yaptı. Beslenme odakları oluşturulurken parklar ve lokantaların yoğun olduğu sokaklar tercih edildi. Böylece sokaklarda yaşayan canların kendi yaşam alanlarından uzaklaşmadan beslenmeleri sağlandı.

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