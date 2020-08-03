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Mersin’de ’kıyafet evi’ uygulaması

MERSİN HABERLERİ  | 03.08.2020 11:49 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesince, asgari ücretin altında geliri olan aileler için ’kıyafet evi’ hizmete açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, asgari ücretin altında geliri olan aileler için ’kıyafet evi’ hizmete açıldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ’kıyafet evi’nden yaz, kış ve okul sezonu olmak üzere yılda 3 kez, kişi başı 3 parça elbise ya da ayakkabı alabilecek şekilde faydalanacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Vahap Seçer’in “Yoksullara sosyal yardım yaparken çocukların da mutlu olmasını sağlayalım” sözünden hareketle, çocukları önceleyen ’kıyafet evi’ projesi hayata geçirildi. Kıyafet evi sayesinde başta çocuklar olmak üzere yoksul vatandaşlar, yılda 3 kez, 3’er parça kıyafeti, bir mağazadan alır gibi seçip, üzerinde deneyerek alabilecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca hayata geçirilen kıyafet evi, özellikle pandemi sürecinde belediyeden sosyal destek alan yoksul vatandaşların kıyafet yardımı talebinde bulunması üzerine gündeme geldi.
İlk şube Ulu Çarşı’da açıldı
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, belediyenin sosyal desteklerinden faydalanan vatandaşların kıyafet taleplerini ilk başlarda bireysel düzeyde karşıladı ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin atık kıyafetleri geri döndürme projesi kapsamında elde edilen kullanılmamış kıyafetler ihtiyaç sahiplerine verildi. Ancak taleplerin çok yoğun ve sürekli olması üzerine Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kıyafet evi kuruldu ve ilk şube Ulu Çarşı’da açıldı.
Kıyafet evinden faydalanmak için dilekçe ile başvuru yeterli
Asgari ücretin altında geliri olan ya da hiç geliri olmayan aileler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bir dilekçe ile başvurarak kıyafet evinden faydalanabiliyor. Başvuran aileler yaz, kış ve okul sezonu öncesinde olmak üzere yılda 3 kez kıyafet evinden faydalanıyor. Ailedeki birey sayısı kaç olursa olsun her bireyin 3’er kıyafeti ücretsiz olarak temin etmesine olanak sağlanıyor.
Proje ile yoksul ailelerin kış sezonu, yaz sezonu ve okul sezonu öncesinde korkulu rüyası haline gelen kıyafet sorununun hafifletilmesi, özellikle çocukların kendi kıyafetlerini kendilerinin seçebilmesi hedefleniyor.
“En büyük amaçlarımızdan birisi çocuklarımızı sevindirmek”
Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlaşma Şube Müdürlüğü’nden Şeyda Esin Ekmen, hayata geçirdikleri projelerle dar gelirli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya çalıştıklarını belirterek, Halk Kart, gıda kolisi ve aşhaneden yemek yardımı yaptıkları vatandaşlardan kıyafetle ilgili çok sayıda talep geldiğini söyledi. Bu taleplere karşılık vermek için kıyafet evini açtıklarını ve önceliklerinin çocuklar olduğunu vurguladı.

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