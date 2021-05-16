Mersin'de kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil iş yerine girdi.

B.E. (28) idaresindeki 01 AAU 717 plakalı otomobil, Yeni Ömerli Mahallesi Hilmi Seçkin Caddesi'nde M.A. (44) yönetimindeki 33 N 6427 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle B.E'nin kullandığı otomobil caddede bulunan çiçekçi dükkanına girdi.

Kazada yaralanan B.E. sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iş yeri ve otomobilde hasar oluştu. ​​​​​​​



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