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Mersin'de konuşlandırılan helikopter, olası orman yangınlarına "NEFES" olacak

07.06.2023 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterindeki TUSAŞ T-70 helikopteri "NEFES", barındırdığı özellikleri sayesinde olası orman yangınlarında etkin rol oynayacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve OGM envanterine giren "NEFES" sahip olduğu özellikleriyle orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan hava araçları gücüne güç kattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından isimlendirildikten sonra Mersin Orman Bölge Müdürlüğünde konuşlandırılan hava aracının seyir sürati 222 kilometreye, maksimum sürati ise 358 kilometreye kadar çıkabiliyor.

Orman yangınlarına hem gece hem de gündüz müdahale etme özelliğine sahip "NEFES", 2,5 ton su atma kapasitesiyle öne çıkıyor.

Uzunluğu 19,76 metre, yüksekliği de 5,13 metre olan helikopterin, yaklaşık 2,5 saat havada kalma özelliği bulunuyor.

Helikopter, 11 yangın işçisi veya yolcu kapasitesiyle dikkati çekerken, dahili ve harici yük de taşıyabiliyor.

Olası orman yangınlarına müdahale için Mersin OGM'de konuşlandırılan, sıhhi tahliye yapma ve kurtarma özelliklerine sahip yangın söndürme helikopteri "NEFES", Anadolu Ajansı (AA) ekibi tarafından görüntülendi.

Bozyazı ilçesinde yapılan tatbikatta senaryo gereği ağaçlık alanda çıkan yangın için harekete geçen "NEFES" kısa sürede bölgeye ulaştı.

Denizden ve yangın havuzundan aldığı su ile alevlerin yükseldiği noktaya sorti yapan hava aracı, yangının büyümeden söndürülmesini sağladı.

"NEFES", Mersin dışında farklı bölgelerde çıkabilecek olası yangınlarda da etkin olarak kullanılabilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Mayıs'ta OGM Havacılık Dairesi Başkanlığı Tesisleri'nde düzenlenen Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katılmış, burada OGM envanterine dahil edilecek 1 adet T-70 yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet insanlı keşif uçağı hakkında yetkililerden bilgi almıştı.

Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından üretilen ve ilki daha önce OGM envanterine giren 2,5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T-70 helikopterinin ikincisi hakkında bilgi almış, "NEFES" adını verdiği T-70 helikopterinin gövdesine de ismini yazıp, imzasını atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mersin Bozyazı orman nefes

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